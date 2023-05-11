Рязанская мэрия объяснила мусор на Севастопольской аллее плотной парковкой

Рязанская мэрия объяснила мусор на Севастопольской аллее плотной парковкой. Соответствующий комментарий появился под постом губернатора.

В мэрии подчеркнули, что одна сторона аллеи круглосуточно запаркована, но субботник проходил на ней в 20-х числах апреля.

«4-5 мая рабочие дирекции благоустройства города провели работы по механической уборке и ручному подметанию дорожек и ручному подбору мусора», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что информационные таблички заказали в начале мая, однако из-за большого объема их изготовят только к 20 мая.

Напомним, рязанцы несколько дней подряд жалуются под постами Павла Малкова на рязанскую мэрию, которая «кое-как» убрала Севастопольскую аллею и не заменила к 9 мая информационные щиты.