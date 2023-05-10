В Рязани Севастопольская аллея осталась неубранной к 9 мая

Рязанцы несколько дней подряд жалуются под постами Павла Малкова в соцсетях на то, что мэрия «кое-как убрала» Севастопольскую аллею и не заменила в срок информационные щиты.

Администрация города еще 3 мая ответила рязанцам, что привела Севастопольскую аллею в порядок после зимнего сезона. А также пообещала к 9 мая обновить информационные щиты.

Рязанка рассказала, что прошлась по аллее 9 мая, чтобы проверить уборку и замену щитов.

«Щиты испорченные так и остались, тротуар во многих местах неподметен, так, машиной прошлись кое-как, на зеленую зону сбросили мусор. На зеленой зоне справа и слева от аллеи — прошлогодняя листва, никто ее не убирал вообще. Удручающее впечатления от Севастопольской аллеи, сделали и забросили», — прокомментировала женщина.