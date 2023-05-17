Пригожин заявил, что Шойгу уже неделю находится в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу уже неделю находится на территории Бахмута. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Он уже около недели находится на территории Бахмута в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов», — сообщил Пригожин.

Ранее основатель «Вагнера» показал суточные потери личного состава ЧВК из-за недостатка боеприпасов. Затем он пригласил в Бахмут Сергея Шойгу ввиду сложной ситуации.