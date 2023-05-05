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Пригожин показал суточные потери личного состава ЧВК «Вагнер» из-за недостатка боеприпасов

Пригожин показал суточные потери личного состава ЧВК «Вагнер» из-за недостатка боеприпасов. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен на фоне тел погибших обратился к Шойгу и Герасимову, напомнив, что нехватка снарядов достигла 70 процентов. Что напрямую сказывается на потерях личного состава.

«Вот эти вот парни — ЧВК „Вагнер“, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Посмотрите на них! Есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов, их в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», — заявил Пригожин.