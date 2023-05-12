Пригожин попросил Шойгу приехать в Артемовск

Пригожин попросил Шойгу приехать в Артемовск. Информация появилась в официальной группе главы ЧВК «Вагнер» в соцсетях.

Пригожин написал письмо на имя министра обороны РФ, отметив, что ЧВК «Вагнер» контролируют более 95% Артемовска и продолжают наступление.

«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию Артемовска, находящегося под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — заявил Пригожин.