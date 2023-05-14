Водитель, устроивший ДТП с погибшим врачом ОКБ, продолжает работать перевозчиком

Водитель, устроивший ДТП с погибшим врачом ОКБ, продолжает работать перевозчиком. Об этом 14 мая сообщает Блокнот со ссылкой на супруга умершей Алексея Селезнева.

Мужчина рассказал, что в ДТП погиб его тесть, жена скончалась через несколько часов в больнице, где работала врачом. Девятилетний сын получил три перелома челюсти и сотрясение головного мозга, сердца, легких и мочевого пузыря, теща — компрессионный перелом позвоночника.

По его словам, водитель грузовика, который устроил ДТП, не проходил предрейсового медицинского осмотра, в машине не работал тахограф и отсутствовала карта водителя.

«И вообще, водитель Четышов В.В., уволен ИП, у которого основной вид деятельности — «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам «, 31 декабря 2021 года, а 1 января 2022 года заключил договор аренды этого автомобиля и повез из Тулы почти 20 тонн бетонных дорожных бордюров «для личных целей», что не соответствует товарно-транспортной накладной, находящейся в деле», — рассказал пострадавший. Мужчина считает, что водителя уволили задним числом, чтобы предприятие ушло от ответственности.

«Мои ходатайства о выемке документов, проверке косвенных источников сведений, подтверждающих работу водителя Четышова В. на ИП, остались без реагирования. В лучшем случае в адрес тех, в отношении кого должны бы быть проведены следственные действия, направлялись запросы, на которые естественно были даны такие ответы, которые им были выгодны. А из протокола допроса Четышова В. от 20.08.2022 я узнал, что его опять принят на работу в ИП», — заявил Селезнев.

Он рассказал, что сотрудники полиции переписали с видеорегистратора виновника аварии только сам момент аварии, поэтому возможности посмотреть, что происходило ранее в салоне — нет."Сейчас меня уведомляют, что потребуется еще не менее двух месяцев расследования… Согласно последнего допроса, он официально работает у того же перевозчика», — подчеркнул выживший в ДТП мужчина.

Авария случилась 8 января, около 15.45 на повороте на деревню Секиотово. Уроженец республики Мордовия, 1975 года рождения, за рулем седельного тягача DAF с полуприцепом столкнулся с попутными «Nissan» и «Чанган», которые остановились перед светофором на красный свет.

Тогда погибли 71-летний и 40-летняя пассажиры автомобиля «Nissan». Четверо человек получили травмы, среди них девятилетний ребенок.