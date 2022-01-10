Умерла пострадавшая в аварии с грузовиком в Рязанском районе врач поликлиники ОКБ

В аварии также погиб ее 71-летний отец.

Умерла пострадавшая в аварии с грузовиком в Рязанском районе врач поликлиники ОКБ. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

42-летняя женщина умерла в больнице. Она работала врачом в поликлинике ОКБ. Сообщается также, что в аварии погиб ее отец, а муж, мать и дочь получили травмы, их госпитализировали.

ДТП произошло в субботу, 8 января, в Рязанском районе недалеко от поворота на Секиотово. Седельный тягач DAF с полуприцепом столкнулся с попутными Nissan Qashqai и Changan. В аварии погиб 71-летний пассажир, семь человек получили травмы.