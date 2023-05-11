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Военкор Поддубный заявил, что колонны военной техники ВСУ весь день двигаются в сторону границы с РФ

Колонны военной техники ВСУ весь день двигаются в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление. Об этом пишет RT со ссылкой на военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

По словам журналиста, в колоннах идут танки, САУ, РСЗО и бронемашины с пехотой, а также видны современные танки западного производства.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ идет полным ходом. А президент Украины Зеленский «лукавит», когда говорит, что они не готовы его начать.