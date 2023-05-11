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Зеленский: Украине «нужно больше времени» для начала контрнаступления

Владимир Зеленский заявил, что Украине «нужно больше времени» для начала контрнаступления. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как заявил Зеленский, давший интервью ряду зарубежных СМИ, входящих в группу Eurovision News, Украина может сейчас перейти к наступлению, однако тогда «потеряет много людей». Также он отметил, что подобная ситуация «неприемлема».

По словам президента Украины, боевые бригады «готовы», однако они ждут «некоторых вещей», включая бронетехнику.