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Пригожин заявил, что Зеленский «лукавит», говоря о неготовности ВСУ начать контрнаступление

Пригожин заявил, что Зеленский «лукавит», говоря о неготовности ВСУ начать контрнаступление. Об этом глава ЧВК «Вагнер» заявил в аудиответе на запрос «Глас народа», который опубликовала его пресс-служба.

По словам Пригожина, контрнаступление ВСУ идет полным ходом и они уже отбили часть позиций рядом с Артемовском.

«По поводу контрнаступления Владимир Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается», — сказал глава ЧВК «Вагнер».

Ранее президент Украины заявил, что им «нужно больше времени» для начала контрнаступления.