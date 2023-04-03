В Рязани срочно ищут дом для щенков, изъятых у братьев-близнецов из Недостоева

Рязанская служба по контролю за безнадзорными животными ищет передержку или дом для четверых щенков, которых ранее забрали из квартиры братьев-близнецов в Недостоеве.

Отмечается, что два щенка здоровы, а двум другим требуется серьезное лечение. Держать их всех в больнице нет денег.

«К сожалению, это не тот вариант, где „ой, я не возьму, там обязательно другие помогут“. Нет! Не помогут, нет никаких других! И никаких перспектив, кроме гибели, у этих бедолаг, без вас, тоже нет», — просят о помощи сотрудники службы по контролю за бездомными животными.

Обращаться можно по телефону: +7 (903) 640-78-88 .

Отмечается, что с сиреневым и оранжевым ошейниками — мальчики, а с зеленым и красным — девочки.

Ранее сообщалось, что братья-близнецы завели 13 собак и заполнили мусором весь этаж. После изъятия животных у некоторых из них обнаружили серьезные травмы.