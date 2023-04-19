Установлена личность мужчины, который напал на женщину около НИТИ

Рязанские полицейские нашли мужчину, напавшего на девушку около НИТИ. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Рязанские полицейские нашли и доставили в отделение мужчину, которого подозревают в нападении на девушку у НИТИ. Проверка продолжается», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что мужчине 67 лет, он местный житель.

По предварительной информации, на момент нападения рязанец был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК (Угроза убийством). Опрашивающая свидетели.

Напомним, в понедельник, 17 апреля, мужчина начал приставать к девушке и просил открыть сумку. Затем он повалил ее на землю и прижал голову девушки к земле, говоря что-то о ее шее. Инцидент попал на видео.