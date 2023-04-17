В районе НИТИ в Рязани мужчина напал на девушку

В районе НИТИ в Рязани мужчина напал на девушку. Об этом редакции сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в понедельник, 17 апреля, примерно в 17:00. Мужчина начал приставать к девушке и просил открыть сумку. Затем он повалил ее на землю и прижал голову девушки к земле, говоря что-то о ее шее.

Очевидцы отметили, что нападавшего не спугнула ни видеосъемка, ни удары, ни то, что пострадавшая сильно укусила его за кисть.

«Была большая надежда, что хоть какая-то машина остановится и нам помогут, минут восемь это всё продолжалось, пока два молодых человека не пришли нам на помощь. За что Большие им спасибо!», — сказала одна из очевидцев.