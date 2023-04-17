Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
16°
Срд, 19
16°
Чтв, 20
16°
ЦБ USD 81.63 0.13 18/04
ЦБ EUR 89.66 -0.5 18/04
Нал. USD 79.6 / 81.62 17/04 14:00
Нал. EUR 79.6 / 81.62 17/04 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
7 265
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
2 817
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
3 235
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
8 541
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В районе НИТИ в Рязани мужчина напал на девушку

В районе НИТИ в Рязани мужчина напал на девушку. Об этом редакции сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в понедельник, 17 апреля, примерно в 17:00. Мужчина начал приставать к девушке и просил открыть сумку. Затем он повалил ее на землю и прижал голову девушки к земле, говоря что-то о ее шее.

Очевидцы отметили, что нападавшего не спугнула ни видеосъемка, ни удары, ни то, что пострадавшая сильно укусила его за кисть.

«Была большая надежда, что хоть какая-то машина остановится и нам помогут, минут восемь это всё продолжалось, пока два молодых человека не пришли нам на помощь. За что Большие им спасибо!», — сказала одна из очевидцев.