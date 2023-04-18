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Появилось видео нападения мужчины на женщину в Рязани

Прохожие засняли мужчину, который 17 апреля напал на девушку. Видеозапись в редакцию Рзн. инфо прислали очевидцы.

На кадрах видно, как, по всей видимости, пьяный мужчина прижал к земле лежащую девушку и пытается зажать ее рот рукой. Когда прохожая женщина потребовала, чтобы он отпустил жертву, мужчина ответил, что ему нужно, чтобы она «просто сказала», не пояснив что именно он хочет от нее услышать.

Ранее сообщалось о нападении этого мужчины на девушку. Затем стало известно, что полиция займется проверкой инцидента.