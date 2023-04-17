Рязанская мэрия отреагировала на слова родителей о давлении на детей в школе № 75

Рязанская мэрия отреагировала на слова родителей о давлении на детей в школе № 75. Соответствующий комментарий появился под постом в группе «ВКонтакте» редакции РЗН. инфо.

Администрация сообщила, что на данный момент в школе проходят встречи с родителями девятиклассников, где уточняют профиль обучения ребенка для другой школы.

«В случае, если на данный момент нет выраженного интереса к профилю обучения, по-прежнему подтверждается готовность к переходу в соседние школы классом (или его частью) с универсальным направлением без выраженного углубленного изучения выбранных предметов», — говорится в ответе.

Напомним, родители девятиклассников школы № 75 заявили об ежедневном давлении на их детей со стороны администрации образовательного учреждения.