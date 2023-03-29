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В рязанском суде перенесли заседание по рассмотрению жалобы на приговор Филимонову

В среду, 29 марта, рязанский областной суд перенес заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Никите Филимонову, сыну бывшего вице-губернатора и действующего председателя контрольно-счетной палаты Сергея Филимонова.

Адвокат Филимонова сообщил, что его подзащитный не явился из-за подозрения на ковид. Обвинение, в таком случае, попросило перенести заседание, чтобы запросить сведения в поликлинике, в которую обращался Филимонов за медпомощью и препятствует ли его заболевание посещению суда.

Потерпевшие заявили, что Филимонов затягивает вынесение приговора.

Заседание перенесено на 5 апреля 2023 года.

Напомним, 13 марта 2020 года Никита Филимонов насмерть сбил десятилетнего ребенка. Октябрьский районный суд 15 декабря 2022 года приговорил Филимонова к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. С 27 февраля 2023 года в рязанском областном суде рассматривают апелляционную жалобу на приговор сыну бывшего вице-губернатора Никите Филимонову.