В рязанском суде рассмотрели жалобу на приговор сыну экс-губернатора Никите Филимонову

В среду, 15 марта, в рязанском областном суде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Никите Филимонову, сыну бывшего вице-губернатора и действующего председателя контрольно-счетной палаты Сергея Филимонова.

Адвокат подзащитного привел доводы, почему необходимо пересмотреть решение октябрьского районного суда. По его словам, погибший ребенок выбежал из-за припаркованных машин, что не позволило водителю заранее начать торможение. Защитник добавил, что у пешехода была возможность покинуть опасную зону.

Юрист отметил, что не уверен в правильности проведения следственных экспериментов и экспертиз, так как они «состоят из ошибок». Среди основных — осмотр автомобиля Филимонова после ДТП и отсутствие понятых.

Также адвокат задался вопросом, почему родители погибшего не предоставили документы на стоимость ритуальных услуг, на оплату которых суд запросил у Никиты Филимонова 500 тысяч рублей.

Юрист подчеркнул, что страховая компания выплатила 25 тысяч рублей на похороны ребенка и эту сумму нужно было вычесть из запрошенных средств. По его словам, его подзащитному неоткуда взять такие деньги.

В ответ на это, отец ребенка Сергей Гришин сообщил, что в суде неоднократно было сказано, что его сын не перебегал дорогу, а дожидался удобного момента, чтобы пересечь полосу движения.

«Водитель ехал с превышением скорости и на его автомобиле была тонировка, что запрещено по нормам. Рядом с ребенком выезжал автомобиль с парковки. Согласно правилам дорожного движения водитель, увидев препятствие, должен снизить скорость и не менять движение. Но водитель ускорился, не включил поворотник и резко перестроился на левую полосу. Он не видел, куда ехал. Ребенок в этот момент думал, что водитель пропустит выезжающую машину и выбрал момент, чтобы перейти дорогу. Но автомобиль резко ускорился. Водитель поставил себя в рамки, когда он ничего не мог поделать в этой ситуации», — заключил мужчина.

Он пояснил, что на прошлых заседаниях суд ознакомился с экспертизами и судебными расследованиями и все специалисты «неграмотными быть не могут».

Мать погибшего ребенка заявила, что не намерена отчитываться перед адвокатом Филимонова, сколько именно средств и на что пойдут выделенные деньги по решению суда. Она подчеркнула, что выступает против апелляционной жалобы и поддерживает прокуратуру по утяжелению срока Никите Филимонову.

Прокурор отметила, что доводы адвоката про ошибочную экспертизу не могут быть правдивыми, так как при оглашении приговора судья учел все ошибки экспертизы. Также она поддержала апелляцию по увеличению срока.

Следующее заседание пройдет 29 марта.