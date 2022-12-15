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Суд огласил приговор сыну экс-вице-губернатора Филимонова
13 марта 2020 года Никита Филимонов насмерть сбил десятилетнего ребенка.

В четверг, 15 декабря, в Октябрьском районном суде Рязани огласили приговор Никите Филимонову.

Суд признал его виновным и назначил 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Также он обязан выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 250 тысяч рублей каждому.

Приговор может быть обжалован.

Напомним, 13 марта 2020 года Никита Филимонов насмерть сбил десятилетнего ребенка.

Фото «Вид Сбоку»