Суд огласил приговор сыну экс-вице-губернатора Филимонова
13 марта 2020 года Никита Филимонов насмерть сбил десятилетнего ребенка.
В четверг, 15 декабря, в Октябрьском районном суде Рязани огласили приговор Никите Филимонову.
Суд признал его виновным и назначил 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Также он обязан выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 250 тысяч рублей каждому.
Приговор может быть обжалован.
Напомним, 13 марта 2020 года Никита Филимонов насмерть сбил десятилетнего ребенка.
Фото «Вид Сбоку»