Полиция проводит проверку в отношении братьев-близнецов из Недостоева

Полиция проводит проверку в отношении братьев-близнецов из Недостоева. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники из-за жалоб соседей неоднократно выезжали в дом на улице Сельских строителей, где живут братья. Мужчины регулярно распивали алкоголь и нарушали общественный порядок. Сейчас в отношении братьев, ведущих асоциальный образ жизни, проводится проверка.

Напомним, в редакцию обратились жители дома по улице Сельских строителей. Они рассказали, что буквально не могут жить по соседству с братьями-близнецами. Те завели 13 собак, которых держат в квартире, мусор выбрасывают на лестничную площадку. Позже префектура вместе с приютом забрала у мужчин живых собак и объявила сбор денег на сложное лечение животных.