Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
10°
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 76.57 0.12 28/03
ЦБ EUR 82.29 -0.1 28/03
Нал. USD 76.56 / 81.2 28/03 14:30
Нал. EUR 82.55 / 83.9 28/03 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
Вчера 09:56
1 221
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
4 371
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
7 220
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
12 374
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей дома в Кальном

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей многоквартирного дома в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В приемной председателя Следкома «ВКонтакте» появился комментарий в интересах жильцов дома по Касимовскому шоссе. Объясняется, что с 2009 года домом управляло ТСЖ. Однако в августе 2022 года после подделки протоколов общего собрания собственников обслуживание передали УК «РязаньКомфортСервис». Несмотря на обращения в разные инстанции, ситуация не изменилась, а виновных не привлекли к ответственности.

В региональном следственном управлении проводится проверка. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело по доводам обращения, представить доклад об установленных во время первоначально проведенных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования — о его результатах.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат следкома.

Ранее жители обращались к президенту России Владимиру Путину и губернатору Рязанской области Павлу Малкову. На обращение отреагировали в Госжилинспекции.