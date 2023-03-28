Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей дома в Кальном

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей многоквартирного дома в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В приемной председателя Следкома «ВКонтакте» появился комментарий в интересах жильцов дома по Касимовскому шоссе. Объясняется, что с 2009 года домом управляло ТСЖ. Однако в августе 2022 года после подделки протоколов общего собрания собственников обслуживание передали УК «РязаньКомфортСервис». Несмотря на обращения в разные инстанции, ситуация не изменилась, а виновных не привлекли к ответственности.

В региональном следственном управлении проводится проверка. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело по доводам обращения, представить доклад об установленных во время первоначально проведенных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования — о его результатах.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат следкома.

Ранее жители обращались к президенту России Владимиру Путину и губернатору Рязанской области Павлу Малкову. На обращение отреагировали в Госжилинспекции.