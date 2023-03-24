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Жители многоэтажного дома в Рязани обратились к Путину

Жители дома № 15 корпуса 2 на Касимовском шоссе обратились к Президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Рязанской области Павлу Малкову. Они заявляют, что управляющая компания «‎РязаньКомфортСервис» без согласия жильцов сменила способ управления домом. Видеообращение владельцы квартир оставили на станице главы региона.

Горожане утверждают, что «‎РязаньКомфортСервис» в августе 2022 года, использовав нескольких собственников, провел общее собрание о смене способа управления домом с ТСЖ на управляющую компанию.

По словам жителей, через три месяца полиция возбудила уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания, однако вскоре следком заявил, что не видит состава преступления.

Рязанцы просят Путина направить к ним независимую комиссию, состоящую из представителей прокуратуры, следкома и полиции. От Малкова они требуют, чтобы тот также обратил внимание на эту ситуацию.