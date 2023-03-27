Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
10°
Срд, 29
ЦБ USD 76.57 0.12 28/03
ЦБ EUR 82.29 -0.1 28/03
Нал. USD 76.4 / 81.9 27/03 16:05
Нал. EUR 82.3 / 83.81 27/03 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
9 часов назад
369
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
3 864
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
6 702
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
11 856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Госжилинспекция отреагировала на обращение жителей многоэтажного дома в Кальном к Путину

Госжилинспекция отреагировала на обращение жителей многоэтажного дома № 15 корпуса 2 на Касимовском шоссе к Путину. Соответствующий комментарий появился под постом губернатора региона Павла Малкова.

Надзорный орган посоветовал жителям обратиться в правоохранительные органы или в суд, так как за фальсификацию протокола общего собрания предусмотрена уголовная ответственность.

«Мы проверяем протоколы общих собраний собственников, которые поступают к нам в течение трех месяцев по аналогичным вопросам повестки дня. Протокол общего собрания собственников МКД может быть признан недействительным в судебном порядке», — говорится в сообщении.

Кроме того, Госжилинспекция записала на личный прием к заместителю руководителя жителей на 12 апреля, чтобы ответить на все интересующие их вопросы.

Напомним, жители многоэтажного дома № 15 корпуса 2 на Касимовском шоссе обратились к Путину по поводу произвола со стороны управляющей компании.