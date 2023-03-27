Госжилинспекция отреагировала на обращение жителей многоэтажного дома в Кальном к Путину

Госжилинспекция отреагировала на обращение жителей многоэтажного дома № 15 корпуса 2 на Касимовском шоссе к Путину. Соответствующий комментарий появился под постом губернатора региона Павла Малкова.

Надзорный орган посоветовал жителям обратиться в правоохранительные органы или в суд, так как за фальсификацию протокола общего собрания предусмотрена уголовная ответственность.

«Мы проверяем протоколы общих собраний собственников, которые поступают к нам в течение трех месяцев по аналогичным вопросам повестки дня. Протокол общего собрания собственников МКД может быть признан недействительным в судебном порядке», — говорится в сообщении.

Кроме того, Госжилинспекция записала на личный прием к заместителю руководителя жителей на 12 апреля, чтобы ответить на все интересующие их вопросы.

Напомним, жители многоэтажного дома № 15 корпуса 2 на Касимовском шоссе обратились к Путину по поводу произвола со стороны управляющей компании.