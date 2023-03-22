Легостаева назвала скандал вокруг нее «провокацией», а раннюю половую жизнь «причиной кесарева сечения»

Восстановленная после скандала с гибелью младенца завотделением Перинатального центра Татьяна Легостаева рассказала изданию «Комсомольская правда — Рязань» о шумихе вокруг нее и об отношении к кесареву сечению.

Легостаева считает, что скандал из-за смерти младенца Инзиных — провокация, для поднятия «рейтингов себя» и для очернения ее и Перинатального центра.

Врач отметила, что ей больно от того, что люди поливают ее грязью, но держаться помогает поддержка коллег и пациентов. По словам Легостаевой, она не собирается «опускаться до такого уровня», так как ее воспитали относиться к людям уважительно.

«Мои ценности — сохранение человеческой жизни и достоинства, невзирая ни на что», — подчеркнула она.

Врач также сообщила, что считает операцию кесарева сечения противоестественной как для женщины, так и для ребенка.

«Предназначение женщин — рожать, а 36 лет назад матери рожали по 7-10 детей и не было проблем с воспроизводством населения», — заявила она.

В интервью Легостаева сообщила, что девочек с детского сада необходимо готовить к будущему материнству. А в школе объяснить подросткам, что «любовь не должна превращаться в сексуальные утехи».

Она привела пример, что уже в двенадцать лет дети начинают вести половую жизнь. Врач поделилась, что при обходах в школах специалисты находят у подростков венерические заболевания.

«При замужестве, у них имеется букет болезней. Этот контингент потом пойдет под кесарево», — заключила Легостаева.

Руководство Перинатального центра тоже прокомментировало восстановление Татьяны Легостаевой. Там сообщили, что «из-за одной ситуации, медийно-раздутого скандала» ее не могут отстранить. А случай с гибелью младенца назвали «очень странным», так как пациентка была «хорошо прооперирована».

" Ребёнок родился с максимальной оценкой по шкале Апгар. Проблем никаких не было, ситуация раздута", — посчитало руководство.