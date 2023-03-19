Бастрыкин потребовал проверить заявление о возможности ареста Путина в Германии

Ранее министр юстиции Германии заявил, что арестует российского президента, если тот посетит ФРГ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить заявление главы Минюста ФРГ Марко Бушмана о возможном аресте президента Путина в Германии.

На официальном сайте следственного комитета сообщается, что «Бастрыкин поручил дать правовую отчетность министру юстиции ФРГ о выполнении поручения Международного суда об аресте Владимира Путина на территории Германии».

Ранее министр юстиции Германии заявил, что арестует российского президента, если тот посетит ФРГ.

В пятницу, 17 марта, суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение суда прокомментировал Песков.