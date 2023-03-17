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Песков прокомментировал выдачу ордера на арест Путина

Песков прокомментировал выдачу ордера на арест Путина. Об этом в пятницу, 17 марта, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента заявил, что Россия не признает решения международного суда в Гааге и считает их ничтожными.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — сказал Песков.

Ранее суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.