Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Кроме Владимира Путина ордер на арест выписан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Сообщается, что кроме Владимира Путина ордер на арест выписан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Газета.Ru, со ссылкой на сообщение суда, отмечает, что «эти лица» могут быть причастны к «незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещение населения (детей) из [взятых под контроль] районов Украины в Российскую Федерацию».

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решения суда в Гааге не имеют никакого значения для нашей страны, в том числе правового.

RTVI приводит слова сенатора Андрея Клишаса, который называет решение суда в Гааге абсурдным.