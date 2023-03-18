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В Госдуме предложили ввести в законодательство ответственность за русофобию
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление. Поводом стало решение Международного уголовного суда об ордерах на «арест» президента Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову, сообщает РИА Новости.

«Вне всякого сомнения, данное решение надлежит квалифицировать как акт международного терроризма, направленный против России и подрывающий основы глобальной безопасности в мире. Русофобия как опасное преступление должно быть внесено в законодательство», — заявила Яровая.

Напомним, в пятницу, 17 марта, досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что саму постановку вопроса считает возмутительной и неприемлемой, потому что Россия не признает юрисдикцию этого суда.