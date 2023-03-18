Байден назвал оправданным решение Международного уголовного суда об ордере на «арест» Путина

Президент США Джо Байден назвал оправданным решение Международного уголовного суда об «ордере» в адрес руководства России, сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден назвал оправданным решение Международного уголовного суда об «ордере» в адрес руководства России, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, это оправданно», — процитировал Байдена журналистский пул Белого дома.

При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон не признает компетенцию МУС, но в этом случае позиция суда «достаточно сильна».

Также Байден снова обвинил Россию в совершении военных преступлений на Украине.

Напомним, в пятницу, 17 марта, досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что саму постановку вопроса считает возмутительной и неприемлемой, потому что Россия не признает юрисдикцию этого суда.