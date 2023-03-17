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В рязанском минобре не знают об уголовном деле против педагога, подозреваемого в избиении подростка

В рязанском минобре ничего не знают об уголовном деле против педагога-психолога Евгении Виштаке из ОГБОУ «Архангельская школа-интернат», подозреваемого в избиении подростка.

Как сообщили РЗН. инфо в министерстве образования Рязанской области, работодатель обязан отстранить от работы педагогического работника при получении от правохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному пресследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ.

Фото с сайта Архангельской школы-интерната

Сведения из правоохранительных органов, что в отношении Евгения Виштака возбуждено уголовное дело, не поступали. Данные, предоставленные минобром, датируются четвергом, 16 марта.

Напомним, двое мужчин — пронский бизнесмен и педагог-психолог подозреваются в избиении 15-летнего подростка. Полиция прокомментировала, что возбудила уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ по причинению телесных повреждений подростку. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении.

Почему родители были вынуждены обратиться в СМИ, читайте в разделе «Публикации»