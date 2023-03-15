Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 75.19 -0.27 15/03
ЦБ EUR 80.52 -0.09 15/03
Нал. USD 75.51 / 80.1 15/03 09:45
Нал. EUR 80.64 / 82 15/03 09:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
Вчера 16:49
1 521
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 2023 16:08
32 405
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
9 842
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
14 571
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Полиция отреагировала на публикацию об избиении подростка в Пронске

Полиция отреагировала на публикацию об избиении подростка в Пронске. В среду, 15 марта, на сайте УМВД сообщили о дознании по уголовному делу.

Отмечается, что местной полицией возбуждено уголовное дело в отношении 50 и 51-летнего жителей Пронска по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 115 УК РФ по причинению телесных повреждений 15-летнему подростку.

«Сотрудниками полиции проводятся все необходимые процессуальные действия, назначены экспертизы. Дознание по уголовному делу находится на контроле руководства УМВД России по Рязанской области. По окончании проведения всех следственных действий будет принято законное обоснованное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, в редакцию РЗН. инфо обратились родители 15-летнего подростка Миши Ерушкина, избитого в августе 2022 года в Пронске. По их мнению, правоохранители не спешат разобраться в конфликте, потому что нападавшие — довольно известные в Пронске люди.

Позже рязанский омбудсмен попросила руководство полиции взять под личный контроль избиение подростка в Пронске