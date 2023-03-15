Полиция отреагировала на публикацию об избиении подростка в Пронске

Полиция отреагировала на публикацию об избиении подростка в Пронске. В среду, 15 марта, на сайте УМВД сообщили о дознании по уголовному делу.

Отмечается, что местной полицией возбуждено уголовное дело в отношении 50 и 51-летнего жителей Пронска по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 115 УК РФ по причинению телесных повреждений 15-летнему подростку.

«Сотрудниками полиции проводятся все необходимые процессуальные действия, назначены экспертизы. Дознание по уголовному делу находится на контроле руководства УМВД России по Рязанской области. По окончании проведения всех следственных действий будет принято законное обоснованное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, в редакцию РЗН. инфо обратились родители 15-летнего подростка Миши Ерушкина, избитого в августе 2022 года в Пронске. По их мнению, правоохранители не спешат разобраться в конфликте, потому что нападавшие — довольно известные в Пронске люди.

Позже рязанский омбудсмен попросила руководство полиции взять под личный контроль избиение подростка в Пронске