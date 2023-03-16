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Глава СК России поручил проверить информацию об избиении 15-летнего подростка в Пронске

Глава СК России поручил проверить информацию об избиении 15-летнего подростка в Пронске. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе следкома России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации СМИ о том, что в августе прошлого года в поселке Пронске Рязанской области местный предприниматель и педагог жестоко избили 15-летнего подростка. Мальчик до сих пор проходит реабилитацию, а к уголовной ответственности никто не привлечен.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по данному факту, а также представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и о принятом по ее итогам решении.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.