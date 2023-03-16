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Момент взрыва на территории погрануправления ФСБ в Ростове попал на видео

Момент взрыва на территории погрануправления ФСБ в Ростове попал на видео. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно момент взрыва здания. По данным Telegram-канала «112», пожару присвоен второй ранг сложности. Известно, что это складское двухэтажное помещение, площадью 880 квадратных метров. Строение полностью охвачено огнём.

Напомним, пожар в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону произошел в четверг, 16 марта. Позже стало известно о 36-летнем пострадавшем при пожаре.