В Ростове-на-Дону произошел сильный пожар на территории пограничного управления ФСБ

В Ростове-на-Дону произошел сильный пожар на территории пограничного управления ФСБ. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в Telegram-канале Baza.

По сообщению канала, перед пожаром местные жители слышали взрыв.

По данным Telegram-канала Shot, у здания ФСБ в Ростове продолжаются взрывы. Предварительно, на территории может находиться склад с боеприпасами

Подробности выясняются. Позже стало известно о 36-летнем пострадавшем при пожаре, а также об одном погибшем. Власти назвали причину возгорания.