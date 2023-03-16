36-летний мужчина госпитализирован при пожаре в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону

Мужчина госпитализирован при пожаре в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

У мужчины диагностировали сильные ожоги, перелом и закрытую черепно-мозговую травму. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о 36-летнем сотруднике ВЧ. Он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, пожар в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону произошел в четверг, 16 марта. Позже стало известно об одном погибшем.