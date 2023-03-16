Ростовские власти назвали причину пожара в здании погрануправления ФСБ

Стала известна причина пожара в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области. Об этом глава региона Василий Голубев написал в своем Telegram-канале.

Причиной пожара стало замыкание электропроводки. «Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами», — написал глава региона. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров. Обрушились две стены.

По словам губернатора, угрозы распространения огня нет. Однако Голубев отметил, что в целях безопасности жителей близлежащих домов эвакуируют.

Напомним, возгорание в ростовском здании погрануправления ФСБ произошло в четверг, 16 марта. Погиб один человек.