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Песков прокомментировал выдачу повесток в российских регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о выдаче гражданам повесток. Об этом сообщило ТАСС.

«Что касается обновления базы данных, ее уточнения — это, еще раз повторяю, постоянная работа. По всем деталям можно обращаться непосредственно в военкоматы и в министерство обороны за разъяснениями», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что обсуждения по поводу возможности новой волны частичной мобилизации не ведутся.

Ранее сообщалось, что повестки начали вручать в Пензенской, Воронежской областях, а также на Урале.