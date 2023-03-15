Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с грузовиком

Авария случилась 8 января, около 15.45 на повороте на деревню Секиотово.

Полиция просит откликнуться очевидцев серьезного ДТП с грузовиком. Информация об этом в среду, 15 марта, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась 8 января, около 15.45 на повороте на деревню Секиотово уроженец республики Мордовия, 1975 года рождения, за рулем седельного тягача DAF с полуприцепом столкнулся с попутными «Ниссан Кашкай» и «Чанган». Полицейские считают, что легковые автомобили остановились перед светофором на красный свет.

Тогда погибли 71-летний и 40-летняя пассажиры автомобиля «НИССАН КАШКАЙ». Четверо человек получили травмы, среди них девятилетний ребенок.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о произошедшем, обратиться по телефону (4912)29-72-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.