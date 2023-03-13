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Рязанское УФАС признало «Светофор» нарушителем закона из-за рекламы дешевого сахара

Рязанское УФАС признало «Светофор» нарушителем закона из-за рекламы дешевого сахара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В октябре 2022 года в УФАС обратился житель Рязани с жалобой на рекламу сахара, вводящую в заблуждение. В сети магазинов «Светофор» просили за один килограмм сахара 29,90 рублей.

На деле оказалось, что цена действует при дополнительных условиях — покупка в магазине на 1 000 рублей и только на пять килограмм сахара в чеке. Эти условия были написаны мелким шрифтом, транслировались по телевизору в течение короткого времени, а посредством аудио вовсе не озвучивалась.

Региональное УФАС признало сеть магазинов нарушителем законодательства, а рекламу сахара — ненадлежащей.