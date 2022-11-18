УФАС возбудило дело против «Светофора» из-за спорной рекламы сахара

Ролик вызвал ажиотаж среди местных жителей − многие рязанцы остались недовольны акцией по продаже сахара.

Рязанское УФАС возбудило дело в отношении торговой сети «Светофор» из-за спорной рекламы сахара. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщается на сайте органа.

Речь идет о ролике, который показывали по телевизору, о проведении акции по продаже сахарного песка по цене 29 рублей 90 копеек за 1 кг. Согласно условиям акции, чтобы купить 5 килограммов сахара, нужно набрать товар на 1000 рублей. Две пачки сахара — два разных чека на каждую потраченную тысячу.

Из-за этого рязанцы остались недовольны и обратились в УФАС. По их мнению, из-за небольшой продолжительности рекламного ролика, быстрой смены кадров, разного шрифта, стиля и цвета оформления текста, потребитель не мог должным образом воспринять информацию обо всех существенных условиях акции.

В связи с этим сотрудники рязанского УФАС возбудили дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. По результатам рассмотрения дела примут решение о признании рекламодателя нарушившим Федеральный закон «О рекламе» либо вынесено определение об отсутствии такого нарушения.