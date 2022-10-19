В рязанском магазине образовалась очередь за сахаром

Рязанцы возмутились условиями акции, но, по словам маркетологов и представителей УФАС, акция не противоречит закону о рекламе, но нужно проводить проверку по заявлению потребителей.

Рязанцы выстроились в очередь за сахаром. Об этом в среду, 19 октября, выпустила сюжет ГТРК «Ока».

Одна из торговых сетей объявила акцию — сахар по 30 рублей за килограмм. В магазине собралась толпа, но купили товар не все из-за условий акции — чтобы купить 5 килограммов сахара, нужно набрать товар на 1000 рублей. Две пачки сахара — два разных чека на каждую потраченную тысячу.

Рязанцы возмутились условиями акции, но, по словам маркетологов и представителей УФАС, акция не противоречит закону о рекламе, но нужно проводить проверку по заявлению потребителей.

«Здесь нужно оценивать. Давать оценку нужно в рамках поступившего заявления, можно ли эту информацию воспринимать, которая была написана мелким шрифтом с точки зрения обыкновенного потребителя, который не обладает специальными познаниями и не вооружен оптическими приборами», — рассказал руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Рязанской области Юрий Гребнев.