Бастрыкин снова раскритиковал работу рязанского следкома
По его словам, в Рязанской области отмечено значительное число дел, срок расследования по которым превысил два месяца.
Бастрыкин снова раскритиковал работу рязанского следкома. Об этом сообщается в пресс-службе главного управления СК России.
На совещании, посвященном итогам работы территориальных следственных органов в 2023 году, председатель СК России Александр Бастрыкин критиковал Рязанское следственное управление.
По его словам, в Рязанской области отмечено значительное число дел, срок расследования по которым превысил два месяца.
Ранее Бастрыкин отмечал недостатки в работе руководителя рязанского СУ СКР и заявил, что в Рязанской области не принимаются меры по возмещению ущерба от преступлений.