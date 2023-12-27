Бастрыкин снова раскритиковал работу рязанского следкома

По его словам, в Рязанской области отмечено значительное число дел, срок расследования по которым превысил два месяца.

Бастрыкин снова раскритиковал работу рязанского следкома. Об этом сообщается в пресс-службе главного управления СК России.

На совещании, посвященном итогам работы территориальных следственных органов в 2023 году, председатель СК России Александр Бастрыкин критиковал Рязанское следственное управление.

По его словам, в Рязанской области отмечено значительное число дел, срок расследования по которым превысил два месяца.

Ранее Бастрыкин отмечал недостатки в работе руководителя рязанского СУ СКР и заявил, что в Рязанской области не принимаются меры по возмещению ущерба от преступлений.