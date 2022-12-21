Бастрыкин заявил о недостатках в работе руководителя рязанского СУ СКР

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание. В мероприятии приняли участие первый заместитель и заместители Председателя С. К. России , руководители подразделений центрального аппарата, региональных следственных органов, ведомственных образовательных учреждений.

На совещании обсуждались вопросы расследования преступлений, совершенных мигрантами, и в миграционной сфере. В России ежегодно фиксируется рост преступности иностранных граждан: в 2021 году — на 6%, в текущем году — уже на 10%. Высока преступность мигрантов в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинской, Курганской, Калужской и Ленинградской областях.

Глава ведомства отметил рост более чем на треть совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений, среди них убийств — на 16%, изнасилований — на 12%. В истекшем периоде 2022 года всеми правоохранительными органами расследовано 37 тысяч преступлений мигрантов, при этом порядка 60% из них совершено жителями среднеазиатских республик.

Следственными органами Следственного комитета направлено в суд 1 633 дела о преступлениях, совершенных мигрантами.

Наряду с преступлениями иностранных граждан следственными органами расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в сфере миграционных отношений. Так, по фактам нарушений миграционного законодательства привлечено к ответственности 75 сотрудников соответствующих подразделений.

А.И. Бастрыкин отметил недостатки в работе руководителей следственных управлений С. К. России по Брянской, Ивановской и Рязанской областям, подчеркнув недопустимость нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства при расследовании уголовных дел данной категории.

Председатель Следственного комитета России поручил всем руководителям территориальных следственных управлений активнее использовать возможности существующих баз учета иностранных граждан и лиц без гражданства. А. И. Бастрыкин обратил внимание на важность профилактической работы на данном направлении. В текущем году следователями по делам о преступлениях, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, внесено 1 484 представления об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений.

Руководители территориальных следственных подразделений ориентированы на реализацию комплекса необходимых мероприятий по обеспечению раскрываемости преступлений, совершенных мигрантами, принятие мер по проверке легитимности получения документов, устанавливающих право иностранных граждан находиться на территории Российской Федерации. В частности, А. И. Бастрыкин отметил значимость выявления фактов незаконного получения мигрантами сертификатов о знании русского языка, в том числе путем подкупа должностных лиц. «Следует обращать внимание на тех лиц, с которыми прибывает мигрант на территорию Российской Федерации, с кем он проживает, с кем он общается, в какой сфере он действует», — добавил Председатель С. К. России .

Также предписано осуществлять систематический мониторинг размещаемых в публичном пространстве объявлений о работе различных сервисов для мигрантов и работодателей, использующих их труд, и осуществлять меры к пресечению противоправной деятельности. В этих целях надлежит проводить тематические личные приемы.

Глава ведомства заслушал доклад руководителя СУ С. К. России по Калужской области генерал-майора юстиции Игоря Анатольевича Литвинова, который признал обоснованными озвученные замечания и представил план устранения недостатков в работе по расследованию уголовных дел о преступлениях в сфере миграции.

Руководитель СУ С. К. России по Ленинградской области генерал-лейтенант юстиции Сергей Тихонович Сазин сообщил о принимаемых мерах по повышению качества работы на данном участке. Кроме того, он доложил главе ведомства о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания, в рамках которого задержаны инспектор отдела по вопросам миграции районного ОМВД России и ее знакомый.

А.И. Бастрыкин также заслушал доклад руководителя СУ С. К. России по Иркутской области генерал-майора юстиции Анатолия Викторовича Ситникова, который сообщил о причинах ненадлежащего уровня профилактической деятельности и принимаемых мерах, направленных на его повышение.

В свою очередь руководитель СУ С. К. России по Ульяновской области генерал-майор юстиции Сергей Юрьевич Михайлов доложил о ходе и результатах расследования конкретных уголовных дел и практике рассмотрения их судом.