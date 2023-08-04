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Бастрыкин заявил, что в Рязанской области не принимаются меры по возмещению ущерба от преступлений

Бастрыкин заявил, что в Рязанской области не принимаются меры по возмещению ущерба от преступлений. Об этом глава СК России заявил на оперативном совещании.

Председатель СК России обратил внимание на необходимость активизации работы по возмещению вреда, причиненного преступлениями.

Он отметил, что такие меры не принимаются в Рязанской, Самарской, Смоленской, Псковской областях.

Глава СК России поручил принимать результативные меры по возмещению причиненного ущерба, особенно на начальной стадии расследования.