В Рязани на улице Новоселов в снегу застряла машина скорой помощи

Об этом сообщается в группе «Автоблог Рязань» в субботу, 16 декабря.

В Рязани во дворе на улице Новоселов в снегу застряла скорая помощь. Об этом сообщается в группе «Автоблог Рязань» в субботу, 16 декабря.

«Скорая помощь застряла, каждый год на этой нечищенной дороге они застревают, МБУ „Дирекция благоустройства города“, вы в этом году чистить дорогу собираетесь? От Новоселов, 60 до Новоселов, 50 к. 2», — сообщается в посте.

По словам очевидцев, скорой в итоге помогли.

Напомним, машина скорой помощи уже застревала в Дашково-Песочне. Также скорые буксовали в Недостоеве и на улице Быстрецкой.