В Недостоеве застряла машина «скорой»

Инцидент произошел на улице Сельских Строителей.

В Недостоеве застряла машина «скорой». Об этом сообщили в Telegram-канале RZN_Life.

Инцидент произошел на улице Сельских Строителей.

«С самого начала зимы ни разу не чистили этот проезд, дорога идет через детскую поликлинику. На машине и пешком передвигаться невозможно трудно. Если во дворах чистят от ТСЖ, то между домами никто! Администрация города, прошу обратить внимание и начать действовать! Почему-то всегда зима приходит так внезапно, правда?» — указано в публикации.