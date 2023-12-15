В Рязани снова засняли застрявшую в снегу машину скорой помощи

Рязанка написала, что скорая едет на вызов по адресу улица Зубковой, дом 30, но медики застряли между домами 31 и 31а.

Рязанцы засняли застрявшую в снегу машину скорой помощи в Дашково-Песочне. Они прислали фотографии в комментарии Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

Рязанка написала, что скорая едет на вызов по адресу улица Зубковой, дом 30, но медики застряли между домами 31 и 31а.

«Песочню не чистят совсем», — заключила комментатор.

Напомним, ранее машины скорой помощи застревали в Недостоеве и на улице Быстрецкой.