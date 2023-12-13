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Рязанское минэкономразвития прокомментировало повышение цен на яйца
«Дефицита нет. Рост цен на яйцо куриное — следствие повышения цен у производителей и поставщиков из-за увеличения издержек (валютные колебания, энергоносители, корма, ветеринарные препараты, логистика и т. д.), сезонных факторов и возросшего спроса», — подчеркнули в ведомстве.

Рязанское минэкономразвития прокомментировало под постом Павла Малкова в Telegram-канале повышение цен на яйца.

Рязанка поинтересовалась, почему в регионе поднялись цены на яйца.

«Это что какой-то дефицитный продукт? Что у нас кур нет в регионе? По какой причине?», — поинтересовалась девушка.

В минэкономразвития региона ответили, что в магазинах представлен огромный ассортимент яиц как местного производства, так и из других регионов.

«Дефицита нет. Рост цен на яйцо куриное — следствие повышения цен у производителей и поставщиков из-за увеличения издержек (валютные колебания, энергоносители, корма, ветеринарные препараты, логистика и т. д.), сезонных факторов и возросшего спроса», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, минэкономразвития дополнили, что для пресечения нарушений при ценообразовании ФАС России и Генпрокуратура России проводят проверки производителей и продавцов куриных яиц и мяса кур.

Напомним, в Росстате заявили, что куриные яйца в ноябре подорожали на 15 процентов. Генпрокурор РФ поручил проверить законность повышения цен на куриные яйца. Рязанцы начали жаловаться на пустые полки с яйцами в магазинах. h