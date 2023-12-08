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Генпрокурор РФ поручил проверить законность повышения цен на куриные яйца
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в России. Также он поручил принять меры по стабилизации цен.

Генпрокурор РФ поручил проверить законность повышения цен на куриные яйца. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в России. Также он поручил принять меры по стабилизации цен.

Ранее в России зафиксировали увеличение цен на ряд продуктов. С 31 октября по 7 ноября цены на куриные яйца выросли на 2,4%