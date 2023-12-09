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Росстат: куриные яйца в ноябре подорожали на 15 процентов
Росстат заявил о росте цен на куриные яйца в ноябре на 15,07 процента, при этом продовольственная инфляция в целом за месяц составила 1,55 процента, сообщает РИА Новости.

Росстат заявил о росте цен на куриные яйца в ноябре на 15, 07 процента, при этом продовольственная инфляция в целом за месяц составила 1,55 процента, сообщает РИА Новости.

Продукты питания в ноябре стали дороже на 1,74 процента в месячном выражении, в годовом — на 7,82 процента. По данным отчета, куриные яйца подорожали больше всего, при этом рост цен по регионам разный. В 18 субъектах РФ они подорожали на 1-10 процента, в 46 субъектах — на 10,1-20 процентов, в 21 субъекте — на 20,1-28,6 процента. Подешевел только сахар-песок — на 2,83 процента.

В годовом выражении рост цен на продукты в ноябре ускорился до 7,21 процента.

Непродовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем увеличились в цене на 0,53 процента, а по сравнению с ноябрем прошлого года — на 5,58 процента.

Напомним, ФАС Рoссии предложила ритейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность ограничить наценку на всe куриные яйца на уровне не более 5%. Несколько торговых сетей ограничили наценку.