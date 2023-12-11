Опубликовано видео, как рыбновский стрелок общался с полицией до стрельбы

Опубликовано видео, как рыбновский стрелок общался с полицией до стрельбы.

На кадрах подозреваемый в убийстве полицейского Александр Глебов находится на втором этаже запертого дома.

Мужчина в черной куртке[предположительно застреленный Максим Розанов] заявляет ему, что имеет постановление суда на проведение обыска в доме.

Глебов в ответ отказывается открывать.

«Я бился пять лет за своих детей… человек просто уехал, чтобы вам не мешать жить… все равно лезете… Ну уехал я, что я вам там мешаю?..», — заявил Глебов.

После этого прибывшим сотрудникам МЧС приказали начать ломать запертую дверь.

Напомним, 6 декабря в селе Высокое произошла перестрелка. В ходе нее погиб полицейский из Вологды. Стрелявшего отправили в СИЗО до 5 февраля.